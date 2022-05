Advertising

AlexCasalboni : @gloquenzi @SalvaCostanzo Perché ci state raccontando una tonnellata di scemenze, ecco perché Sig. @gloquenzi ! Dov… - Maryljacb : Ecco cosa pensa il regime di #Kiev dei russofoni del #Donbass - PaoloCaminiti1 : RT @FabrizioDalCol: Nel Donbass Putin si affida ai Terminator: ecco il nuovo jolly di Mosca - insideoverita : Nel Donbass Putin si affida ai Terminator: ecco il nuovo jolly di Mosca -

QUOTIDIANO NAZIONALE

La mappa delRoma, 22 maggio 2022 - La battaglia per il controllo del'oblast di Lugansk, in, è in pieno svolgimento. Gli ucraini hanno fatto affluire i zona nuove forze e hanno inflitto ai russi un primo stop a Lypove, a nord di Popasna. Ma l'offensiva è ben lungi dall'essersi ......dove erano ammassati truppe ed equipaggiamento ucraino e quattro depositi di munizioni nel. ...perchè ci rivolgiamo ai nostri partner con la richiesta di armi". 14. 00 Esplosioni nelle ... Donbass: ecco quanto sono avanzati i russi. La mappa Gli ucraini fermano i russi a Lypove ma le truppe di Mosca avanzano in altre zone, procedendo da sud verso nord, per tentare di chiudere la "sacca" di Severodonetsk/Lysichansk ...I carri armati BMP-T Terminator sono stati avvistati nel Donbass. E sarebbero l'ultima ... montati in custodie corazzate. Ed ecco i numeri: ogni arma può fornire 600 colpi, ciascuno equipaggiato con ...