Dominic Thiem | la crisi continua | al Roland Garros vince Dellien

(Di domenica 22 maggio 2022) Alha giocato due finali consecutive, quattro semifinali e cinque quarti di finale di fila. Ma la versione dell'austriaco vista in campo nel match perso 63 62 64 contro ...

Advertising

RSIsport : ?? La prime sorprese del Roland Garros sono le eliminazioni di Ons Jabeur in campo femminile e di Dominic Thiem tra… - laregione : Parigi, primo turno fatale a Dominic Thiem - Eurosport_IT : Continua il momento difficile di Dominic Thiem: subito fuori a Parigi! ???????? #EurosportTENNIS | #RolandGarros |… - andreatoffa : C'era una volta Dominic Thiem che sarebbe dovuto diventare il futuro dominatore sulla terra rossa - CapitanoRhett : Thiem ormai è sull’orlo del baratro… Quanto mi dispiace… Forza Dominic #RolandGarros -

laRegione

Al Roland Garros,ha giocato due finali consecutive, quattro semifinali e cinque quarti di finale di fila. Ma la versione dell'austriaco vista in campo nel match perso 63 62 64 contro Hugo Dellien, numero ...Una finale conquistata, nel 2020, agli US Open, ma si è dovuto arrendere al rivale e amico. Il numero tre del mondo, però, può cambiare le sue sorti al Roland Garros, considerando anche ... Parigi, primo turno fatale a Dominic Thiem Al Roland Garros, Dominic Thiem ha giocato due finali consecutive, quattro semifinali e cinque quarti di finale di fila. Ma la versione ...Se l’uscita di scena di Dominic Thiem sul versante maschile non è poi una gran sorpresa, considerando lo stato di forma incerto del tennista australiano, la sconfitta della testa di serie n.6 Ons Jabe ...