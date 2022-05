Domenica In si sposta in prima serata: ecco il motivo (Di domenica 22 maggio 2022) 'Ci vediamo venerdì 27 maggio in prima serata per Domenica IN Show': così Mara Venier ha concluso la puntata di oggi, dando appuntamente al big show di venerdì per festeggiare i suoi 30 anni di ... Leggi su leggo (Di domenica 22 maggio 2022) 'Ci vediamo venerdì 27 maggio inperIN Show': così Mara Venier ha concluso la puntata di oggi, dando appuntamente al big show di venerdì per festeggiare i suoi 30 anni di ...

Advertising

leggoit : Domenica In si sposta in prima serata: ecco il motivo - LaNotiziaQuoti : Sabato e domenica ritorna Perugia Flower Show. La mostra mercato di piante rare ed inconsuete, giunta alla sua XIV… - sportli26181512 : Playoff basket, Sassari vince a Brescia 91-85: è 1-1 nella serie: Successo dei sardi al PalaLeonessa e serie che va… - Anna06701424 : RT @_dani_ta_6: Ce chi sposta un sasso e ne parla come se avesse spostato una montagna.. È ce chi sposta una montagna in silenzio. Buona d… - cleanick : fai la prima cosa buona da interista sposta quel concerto in duomo da sabato a domenica @BeppeSala -