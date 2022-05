Domenica In, le anticipazioni della puntata: grandi ospiti dalla Venier (Di domenica 22 maggio 2022) Mara Venier pronta ad accogliere grandi ospiti nella nuova puntata di Domenica In: ecco chi vedremo da lei In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, Domenica 22 maggio, dalle ore 14 alle ore 17 su Rai1, andrà in onda la trentatreesima puntata di ‘Domenica In’ condotta da Mara Venier. Tanti gli ospiti in studio e in collegamento. Gianluca Vacchi imprenditore e Dj internazionale, si racconterà tra vita privata e carriera oltre a presentare il documentario ‘Mucho Mas’ che uscirà nelle piattaforme digitali il 25 maggio. Federica Pellegrini ex campionessa olimpica di nuoto, interverrà per ripercorrere le tappe più importanti della sua lunga carriera agonistica e non mancherà un accenno sulle ... Leggi su 361magazine (Di domenica 22 maggio 2022) Marapronta ad accoglierenella nuovadiIn: ecco chi vedremo da lei In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma,22 maggio, dalle ore 14 alle ore 17 su Rai1, andrà in onda la trentatreesimadi ‘In’ condotta da Mara. Tanti gliin studio e in collegamento. Gianluca Vacchi imprenditore e Dj internazionale, si racconterà tra vita privata e carriera oltre a presentare il documentario ‘Mucho Mas’ che uscirà nelle piattaforme digitali il 25 maggio. Federica Pellegrini ex campionessa olimpica di nuoto, interverrà per ripercorrere le tappe più importantisua lunga carriera agonistica e non mancherà un accenno sulle ...

