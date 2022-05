Domenica In, il dettaglio che non hai mai notato: è pazzesco (Di domenica 22 maggio 2022) Sarai pure un assiduo spettatore di Domenica In, però di sicuro c’è un dettaglio che continua a sfuggirti: scopriamo qual è Gli ascolti che ogni anno riceve Domenica In sono molto alti, soprattutto nelle edizioni condotte da Mara Venier, eppure c’è un dettaglio che sicuramente continua a sfuggire a tutti, o quasi, i telespettatori anche più assidui. Domenica InDi cosa stiamo parlando? Beh, del fatto che, essendo giunto alla quarantaseiesima edizione, Domenica In è il programma Domenicale più longevo dell’intera televisione italiana. Da sempre, inoltre, ha accompagnato i telespettatori dall’inizio della stagione televisiva alla fine, per le ferie estive. Intanto, la notizia certa è che verrà confermato anche per la 47a edizione, la quale sarà condotta ... Leggi su vesuvius (Di domenica 22 maggio 2022) Sarai pure un assiduo spettatore diIn, però di sicuro c’è unche continua a sfuggirti: scopriamo qual è Gli ascolti che ogni anno riceveIn sono molto alti, soprattutto nelle edizioni condotte da Mara Venier, eppure c’è unche sicuramente continua a sfuggire a tutti, o quasi, i telespettatori anche più assidui.InDi cosa stiamo parlando? Beh, del fatto che, essendo giunto alla quarantaseiesima edizione,In è il programmale più longevo dell’intera televisione italiana. Da sempre, inoltre, ha accompagnato i telespettatori dall’inizio della stagione televisiva alla fine, per le ferie estive. Intanto, la notizia certa è che verrà confermato anche per la 47a edizione, la quale sarà condotta ...

Advertising

FastFerroVieER : RT @ghislieri_pavia: ?? #FestivalDelMerito 2022 - Ecco gli appuntamenti di domenica 22 maggio?? Scopri il programma nel dettaglio, conosci i… - JHajji85 : @fgavazzoni @sbruffino Ma quando vinse l'inter, billions che era accidentalmente in piazza Duomo per 'passare in uf… - FDMeritocrazia : RT @ghislieri_pavia: ?? #FestivalDelMerito 2022 - Ecco gli appuntamenti di domenica 22 maggio?? Scopri il programma nel dettaglio, conosci i… - ComunediThiene : ??? ????????????????????! ??? ?? Domenica 22 maggio 2022 dalle 15.00 alle 19.00, un pomeriggio dedicato ai giochi in scatola, d… - Gen_Martellago : Un altro fantastico momento presente nella #passeggiataecologica a #Martellago. Vi aspettiamo per le iscrizioni mar… -