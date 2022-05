Doctor Strange nel Multiverso della Follia: le ragioni del successo del film e la sua "magia" sul boxoffice (Di domenica 22 maggio 2022) Il nostro focus sulla magia di Doctor Strange nel Multiverso della Follia al box office, in cui vi diamo 5 possibili ragioni che hanno fatto correre il pubblico in sala per il ventottesimo film del Marvel Cinematic Universe. Sembra quasi - almeno in attesa del fantomatico Avatar 2 atteso per dicembre 2022, quindi tra più di sei mesi - che siano i blockbuster a tenere in piedi le sale in questo momento, e tra questi i film del Marvel Cinematic Universe sembra che stiano facendo gran parte del lavoro. Pura fortuna o strategia commerciale? Mero intrattenimento o un mix riuscito con la settima arte? Eccezion fatta per i primi titoli di questa Fase 4, Spider-Man: No Way Home e l'appena uscito Doctor Strange ... Leggi su movieplayer (Di domenica 22 maggio 2022) Il nostro focus sulladinelal box office, in cui vi diamo 5 possibiliche hanno fatto correre il pubblico in sala per il ventottesimodel Marvel Cinematic Universe. Sembra quasi - almeno in attesa del fantomatico Avatar 2 atteso per dicembre 2022, quindi tra più di sei mesi - che siano i blockbuster a tenere in piedi le sale in questo momento, e tra questi idel Marvel Cinematic Universe sembra che stiano facendo gran parte del lavoro. Pura fortuna o strategia commerciale? Mero intrattenimento o un mix riuscito con la settima arte? Eccezion fatta per i primi titoli di questa Fase 4, Spider-Man: No Way Home e l'appena uscito...

Advertising

morphosulkowsky : Allora, finalmente sono riuscito ad affrontare il cinema e ho visto Doctor Strange... che dire... - yanigoris : Quiero ver Doctor Strange 4DX arrebata - C49134005 : Qualcuno sa quanto tempo rimarrà ancora al cinema Doctor strange nel multiverso della follia, perché vorrei andarlo… - ZonadiGuerra1 : @aledenicola Lo SHIELD ha fatto in tempo portare via tutto. Hanno chiesto aiuto a Doctor Strange - UniMoviesBlog : #BoxOfficeUsa Ecco i risultati del weekend con #DowntonAbbey2 e #DoctorStrange2 in sala -