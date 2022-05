Dieci motivi per non perdersi il Roland Garros (Di domenica 22 maggio 2022) Vedere inquadrata spesso e volentieri Amelie Mauresmo, che da quest'anno è la direttrice del torneo, prima donna a rivestire questo ruolo. Amelie dovrà trasferire la sua ars tennistica nel rendere lo Slam parigino tanto vario e accattivante quanto lo era il suo tennis. Ci riuscirà? Scoprire l'effetto che fa a un torneo dello Slam sapere che quello dopo (Wimbledon) sarà una maxi esibizione e basta. Capire se la stizza per essere stato escluso da Wimbledon darà al russo Daniil Medvedev la forza per superare lo schifo che prova ogni volta che mette piede su un campo in terra e si accorge che i calzini a fine allenamento sono sporchi. Magari vincendo partite e arrivando in fondo al torneo parigino. Accertarsi quanto la numero uno Iga Swiatek sia davvero la Messia che il tennis femminile attende da anni. E contemporaneamente accertarsi anche che la vincitrice dell'anno scorso, Barbora ... Leggi su agi (Di domenica 22 maggio 2022) Vedere inquadrata spesso e volentieri Amelie Mauresmo, che da quest'anno è la direttrice del torneo, prima donna a rivestire questo ruolo. Amelie dovrà trasferire la sua ars tennistica nel rendere lo Slam parigino tanto vario e accattivante quanto lo era il suo tennis. Ci riuscirà? Scoprire l'effetto che fa a un torneo dello Slam sapere che quello dopo (Wimbledon) sarà una maxi esibizione e basta. Capire se la stizza per essere stato escluso da Wimbledon darà al russo Daniil Medvedev la forza per superare lo schifo che prova ogni volta che mette piede su un campo in terra e si accorge che i calzini a fine allenamento sono sporchi. Magari vincendo partite e arrivando in fondo al torneo parigino. Accertarsi quanto la numero uno Iga Swiatek sia davvero la Messia che il tennis femminile attende da anni. E contemporaneamente accertarsi anche che la vincitrice dell'anno scorso, Barbora ...

