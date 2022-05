"Di nuovo in campo e in tv per vincere". Berlusconi a Napoli sostiene Kiev e su Putin... (Di domenica 22 maggio 2022) "Da oggi sarò di nuovo in campo con voi e dobbiamo tirarci su le maniche e lavorare con l'impegno di sempre, con rinnovato entusiasmo". Silvio Berlusconi scende di nuovo in campo. Torna a Napoli e scalda la platea della convention nazionale di Forza Italia alla Mostra d'Oltremare. Annuncia che ricomincerà ad andare anche in tv. E spiega che l'obiettivo sono "le elezioni del 2023, decisive, che il centrodestra può vincere solo se Forza Italia sarà il partito trainante e il perno della nostra coalizione". Glissa invece sulle polemiche scatenate dalle sue recenti dichiarazioni sulla guerra in Ucraina e su Putin. Così come sui dissidi interni al partito, in particolare con il ministro degli Affari regionali Maria Stella Gelmini, oggi unica assente tra lo ... Leggi su iltempo (Di domenica 22 maggio 2022) "Da oggi sarò diincon voi e dobbiamo tirarci su le maniche e lavorare con l'impegno di sempre, con rinnovato entusiasmo". Silvioscende diin. Torna ae scalda la platea della convention nazionale di Forza Italia alla Mostra d'Oltremare. Annuncia che ricomincerà ad andare anche in tv. E spiega che l'obiettivo sono "le elezioni del 2023, decisive, che il centrodestra puòsolo se Forza Italia sarà il partito trainante e il perno della nostra coalizione". Glissa invece sulle polemiche scatenate dalle sue recenti dichiarazioni sulla guerra in Ucraina e su. Così come sui dissidi interni al partito, in particolare con il ministro degli Affari regionali Maria Stella Gelmini, oggi unica assente tra lo ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Berlusconi ai militanti: 'Sarò di nuovo in campo' #ANSA - juventusfc : Allegri ?? «Hanno finito la stagione @2DaniLuiz e @arthurhromelo, domani non ci sarà nemmeno @Deniszakaria8. Rientra… - tempoweb : 'Di nuovo in campo e in tv per vincere' #Berlusconi a Napoli sostiene Kiev e su Putin... #22maggio… - SoloMilan68 : 18' giornata: l'inizio di qualcosa di nuovo. Dal risultato non si direbbe, recita Milan-Sampdoria 0-0. Ma in campo… - guglielmograda1 : Silvio Berlusconi 2: lo stesso è ritornato a essere un caso clinico infatti malgrado l'avanzata età e le non buone… -