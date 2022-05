Di Maria accusa il PSG, poi la rivelazione sul futuro alla Juventus! (Di domenica 22 maggio 2022) Angel Di Maria ha recentemente rilasciato un’intervista per ESPN dove ha parlato del suo futuro. Il calciatore argentino è in scadenza di contratto con il Paris-Saint Germain e non lo rinnoverà. Nei giorni scorsi si è parlato molto di un eventuale approdo di Di Maria alla Juventus, con i bianconeri che avevano già avanzato un’offerta per accaparrarsi il sudamericano. L’argentino, però, a tali voci di mercato risponde così: “La Juventus prima di tornare a Rosario? No, sono tranquillo, c’è tempo, devo pensare. Non è solo una mia decisione. Ho sempre pensato a me stesso e alla mia famiglia. Farò la scelta migliore per tutti: le mie due figlie, mia moglie ed io”. Calciomercato Juventus Di Maria Poi, il calciatore ha aggiunto: “Perché vado via? Decisione del club. Tutti sapevate ... Leggi su rompipallone (Di domenica 22 maggio 2022) Angel Diha recentemente rilasciato un’intervista per ESPN dove ha parlato del suo. Il calciatore argentino è in scadenza di contratto con il Paris-Saint Germain e non lo rinnoverà. Nei giorni scorsi si è parlato molto di un eventuale approdo di DiJuventus, con i bianconeri che avevano già avanzato un’offerta per accaparrarsi il sudamericano. L’argentino, però, a tali voci di mercato risponde così: “La Juventus prima di tornare a Rosario? No, sono tranquillo, c’è tempo, devo pensare. Non è solo una mia decisione. Ho sempre pensato a me stesso emia famiglia. Farò la scelta migliore per tutti: le mie due figlie, mia moglie ed io”. Calciomercato Juventus DiPoi, il calciatore ha aggiunto: “Perché vado via? Decisione del club. Tutti sapevate ...

