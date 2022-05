“Denuncio tutti”, Karina Cascella furiosa: ecco per quale motivo (Di domenica 22 maggio 2022) Karina Cascella ha perso la pazienza sui social. Tra le pagine del settimanale Nuovo, l’ex opinionista ha parlato del ristorante che ha aperto con il fidanzato, svelando di avere difficoltà a trovare personale. Karina Cascella perde la pazienza: “Denuncerò tutti!” Dopo le sue dichiarazioni, sul web sono spuntati dei titoloni fake che mettevano in evidenza... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 22 maggio 2022)ha perso la pazienza sui social. Tra le pagine del settimanale Nuovo, l’ex opinionista ha parlato del ristorante che ha aperto con il fidanzato, svelando di avere difficoltà a trovare personale.perde la pazienza: “Denuncerò!” Dopo le sue dichiarazioni, sul web sono spuntati dei titoloni fake che mettevano in evidenza... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Tg3web : La 'Memoria di tutti', così abbiamo chiamato la nostra riflessione per il trentennale della strage di Capaci, si nu… - blogtivvu : “Denuncio tutti”, Karina Cascella furiosa: ecco per quale motivo - GOT5SOSNATION : comunque io dico STRA BELLO VECCHIOOOO tutti giorni ormai @albelama1 ti denuncio - giannibianco1 : RT @Tg3web: La 'Memoria di tutti', così abbiamo chiamato la nostra riflessione per il trentennale della strage di Capaci, si nutre di testi… - masvolpe : RT @Tg3web: La 'Memoria di tutti', così abbiamo chiamato la nostra riflessione per il trentennale della strage di Capaci, si nutre di testi… -