Denuncio Massimo Giletti Innamorata? No | furibonda | perché la Moretti lo vuole trascinare in tribunale

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 22 maggio 2022) Alla faccia dell'"è ancoradi me". Non sembrerebbe. Già,Alessandraha deciso di denunciare, il conduttore di Non è l'Arena. Ma procediamo con ordine: oggi, domenica 22 maggio,ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera, in cui ha parlato un po' di tutto, dall'infanzia al lavoro e fino ai suoi amori. E il conduttore, come è noto, ebbe una storia con l'esponente del Pd. Dunque, nell'intervistaafferma senza timore di smentita che "Alessandra è ancoradi me". E Alessandra, va da sé, è la. Dunque mister Non è l'Arena ha speso belle parole per la piddina, raccontando dettagli della loro relazione e del loro legame. Ma quell'"è ancora ...