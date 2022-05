Dembele | sfuma la pista per la Juventus

(Di domenica 22 maggio 2022) I bianconeri sembrano allontanarsi sempre più da Ousmane. Tra il francese e il rinnovo con il Barcellona si inserisce anche il PSG Lasembra doversi mettere il cuore in pace. Ousmanetratta da settimane per il suo rinnovo e i bianconeri puntavano ad inserirsi, ma dovranno abbandonare la. Il calciatore ex L'articolo

I bianconeri sono ancora alla ricerca di un calciatore che possa raccogliere l'eredità di Paulo Dybala erappresenta certamente un'opportunità. In questi giorni sono stati davvero parecchi i ...... fuori de Jong, Pedri e Traorè e dentro Nico Gonzalez, De Jong e Dembelè Traore, Ferran ...calcia di prima intenzione e trova il gol del 4 - 2 ma è in posizione di fuorigioco e l'azione65'... Calciomercato Juventus, sfuma Dembélé: la rabbia dei tifosi, ecco dove andrà Il calciomercato della Juventus a partire da oggi è di fatto l'argomento centrale. Allegri e i tifosi aspettano rinforzi.La Juventus, in sede di mercato, deve rinforzare la rosa in diversi reparti; per quanto riguarda la fase offensiva sembra sfumato Dembélé.