"Deficit politico", "Ora basta". Nel M5S si scatena la rissa su Conte (Di domenica 22 maggio 2022) Spadafora attacca: "Stiamo pagando il Deficit politico di Conte". Ira Patuanelli: "Intervieni sempre e solo contro". La Taverna s'infuria: "Paghiamo altri tipi di Deficit di alcuni colleghi" Leggi su ilgiornale (Di domenica 22 maggio 2022) Spadafora attacca: "Stiamo pagando ildi". Ira Patuanelli: "Intervieni sempre e solo contro". La Taverna s'infuria: "Paghiamo altri tipi didi alcuni colleghi"

PaolaTavernaM5S : Deficit politico di Conte? Ma per favore... Paghiamo altri tipi di deficit da parte di alcuni colleghi... Anche basta - Gio2020Gio : signor @vinspadafora potrebbe accompagnarsi da solo all'uscita?Grazie! Conte non riesce a colmare il deficit politi… - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @MisssFreedom: Vincenzo #Spadafora del @Mov5Stelle - ex ministro del #Conte II - ha le idee chiare su Giuseppi: “ha un deficit politico”… - giu_girlando : RT @fenice_risorta: Ormai l'hanno capito anche tanti del @mov5 che @GiuseppeConteIT non è capace di fare politica ?????? - silay_yalis : '#inonda Il deficit politico lo avevi e lo hai tu ''Non conoscevo lo sport' @vinspadafora -