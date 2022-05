Dall’Ucraina con amore – parte 2: “Ho sempre avuto ragione. Mi han ripagato così” (Di domenica 22 maggio 2022) Dopo l’intervista di Tony che ha lasciato la sua compagna per Sofiia, la rifugiata ucraina di Leopoli, arriva la risposta di Lorna. Ecco come stanno le cose per la 28enne inglese. Avevamo dato solo ieri la notizia della guardia di sicurezza Tony Garnett, di 29 anni, che ha deciso di lasciare la sua fidanzata Lorna, di L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di domenica 22 maggio 2022) Dopo l’intervista di Tony che ha lasciato la sua compagna per Sofiia, la rifugiata ucraina di Leopoli, arriva la risposta di Lorna. Ecco come stanno le cose per la 28enne inglese. Avevamo dato solo ieri la notizia della guardia di sicurezza Tony Garnett, di 29 anni, che ha deciso di lasciare la sua fidanzata Lorna, di L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

vaticannews_it : ?? Dalle ore 18.00, a Piazza del Popolo, “PLAY MUSIC STOP WAR”, evento a ingresso libero promosso dalla Comunità… - Internazionale : A corto di grano. Con il blocco delle esportazioni dall'Ucraina, milioni di persone in tutto il mondo rischiano la… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Trovate in una fossa comune 500 corpi di persone con le mani legate e con una pallottola nella testa. E'… - infoitestero : Dall’Ucraina con amore parte 2: “Ho sempre avuto ragione. Mi han ripagato così” - tanogrone : RT @claudiovelardi: L'Ucraina non deve romperci i coglioni, con la sua resistenza. Svezia e Finlandia se ne stiano buone, ad un passo dall'… -