Da spazi a luoghi, le “Piazze del Popolo” delle Acli per la solidarietà in periferia (Di domenica 22 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiDiritti, luoghi, opportunità, percorsi per una comunità resiliente. È quanto intende costruire il progetto nazionale delle Acli Aps denominato “Piazze del Popolo” diffuso in 18 regioni d’Italia e cofinanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Le Acli Avellino Aps, in partenariato con CTA e NeXt, e con la collaborazione e il co-finanziamento del Patronato Acli, riportano dunque l’attenzione sulle periferie e sulla loro resilienza. Luogo d’intervento il quartiere periferico di Contrada Alvanite ad Atripalda. È qui che sabato mattina è stato presentato il progetto nel corso di una conferenza stampa presso la chiesa di San Pio. Al tavolo dei relatori, il presidente delle Acli ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 22 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiDiritti,, opportunità, percorsi per una comunità resiliente. È quanto intende costruire il progetto nazionaleAps denominato “del” diffuso in 18 regioni d’Italia e cofinanziato dal Ministero del Lavoro ePolitiche Sociali. LeAvellino Aps, in partenariato con CTA e NeXt, e con la collaborazione e il co-finanziamento del Patronato, riportano dunque l’attenzione sulle periferie e sulla loro resilienza. Luogo d’intervento il quartiere periferico di Contrada Alvanite ad Atripalda. È qui che sabato mattina è stato presentato il progetto nel corso di una conferenza stampa presso la chiesa di San Pio. Al tavolo dei relatori, il presidente...

