Da Eltsin a Putin, diario della parabola russa. Scrive Scotti (Di domenica 22 maggio 2022) Le ultime notizie che vengono dai teatri di guerra dell'Ucraina sollevano nuovi interrogativi sulla capacità del Comandante in capo della Russia di "gestire" non sola la guerra ma anche la ipotetica pace. Quando nel novembre 1989 cade il muro di Berlino è ancora un giovane ufficiale del Kgb. Dieci anni dopo, nel dicembre 1999, Boris Eltsin lo propone come suo successore. Al ventesimo anno di presidenza Putin, rispetto al disfacimento del 1991, la nuova influenza politica della Russia in Europa e nel mondo. L'opinione pubblica internazionale e i leader dei grandi Paesi danno progressivamente a Putin una crescente apertura di credito. I media mondiali registrano positivamente l'evoluzione con un misto di ammirazione e di diffidenza. A tratti sembrano cogliere nella politica russa una ...

