Cyberwar | la nuova minaccia della guerra ibrida

(Di domenica 22 maggio 2022) Laè ladei nostri giorni come dimostrano i recenti attacchi informatici a diversi siti governativi del nostro paese. Laè l’ultima forma di attacco tecnologico che insieme a quello fisico causa gravi danni ai governi, ai sistemi critici e alle infrastrutture del paese nemico che si vuole colpire . È quanto stanno facendo gli hacker russi che avevano già attaccato l’Ucraina. Terroristi che orano tutti i paesi occidentali, come l’Italia, scesi al fianco del popolo Ucraino. Nel nostro paese sono stati già colpiti il sito del Senato, del ministeroDifesa e dell’Istituto superiore di Sanità ma si temono ancora altri attacchi filorussi La, cos’è e la...

Advertising

Ipsoa

Due giorni prima di questaondata di attacchi sul canale di Telegram di Killnet era stata ... Tag: ddos , cybercrimine , hacker , attacchi ,, KillnetCresce la necessità di protezione contro i ransomware Hanno scelto di intraprendere unain ... per poi trovare unaragione nella cyberguerra che coinvolge Russia e Ucraina . Centinaia di ... Cyberwar: cosa è cambiato a seguito del conflitto Russia-Ucraina La guerra ibrida messa in atto dalla Russia nel conflitto ucraino sta facendo riemergere il pericolo di una dura cyberwar contro l'Occidente ...In Ucraina si continua a combattere, ma anche nel fronte informatico la guerra tra Russia e Occidente prosegue senza esclusione di colpi. Ad appena pochi giorni dall'attacco che ha colpito ...