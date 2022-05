Covid Toscana: due morti (età media 82 anni), oggi 22 maggio, 1.037 nuovi casi (Di domenica 22 maggio 2022) Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 271,9 x100.000 residenti contro il 280,1 x100.000 della media italiana (10° regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (344,5 x100.000), Firenze (316,3 x100.000) e Prato (314,0 x100.000), il più basso a Grosseto (178,1 x100.000). L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 22 maggio 2022) Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per-19 è di 271,9 x100.000 residenti contro il 280,1 x100.000 dellaitaliana (10° regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (344,5 x100.000), Firenze (316,3 x100.000) e Prato (314,0 x100.000), il più basso a Grosseto (178,1 x100.000). L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Covid Toscana: due morti (età media 82 anni), oggi 22 maggio, 1.037 nuovi casi - qn_lanazione : Le anticipazioni dei dati delle ultime 24 ore #22maggio - GazzChianti : COVID-19 - Covid in Toscana: oggi nuovi positivi a quota mille. Sono 18 nei nostri comuni. Nel Chianti e nelle coll… - toscanamedianew : Covid, in 24 ore 1.034 nuovi contagi in Toscana - infoitinterno : Covid, in Toscana i nuovi casi positivi sono 1.034 -