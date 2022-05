Covid oggi Toscana, 1.034 contagi e 2 morti: bollettino 22 maggio (Di domenica 22 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.034 i nuovi contagi da coronavirus oggi, 22 maggio 2022, in Toscana, secondo il bollettino della Regione anticipato dal presidente Eugenio Giani. Eseguiti 9.733 tamponi, di cui 1.857 test molecolari e 7.876 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 10,62% (51,7% sulle prime diagnosi). oggi si registrano 2 nuovi decessi: un uomo e una donna con un’età media di 82 anni. Gli attualmente positivi sono 33.000, -3,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 350 (31 in meno rispetto a ieri), di cui 17 in terapia intensiva (1 in meno). I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 1.098.285 (96,2% dei casi totali). L’età media dei 1.034 nuovi positivi odierni è di 46 anni circa (16% ha meno di 20 ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 22 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.034 i nuovida coronavirus, 222022, in, secondo ildella Regione anticipato dal presidente Eugenio Giani. Eseguiti 9.733 tamponi, di cui 1.857 test molecolari e 7.876 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 10,62% (51,7% sulle prime diagnosi).si registrano 2 nuovi decessi: un uomo e una donna con un’età media di 82 anni. Gli attualmente positivi sono 33.000, -3,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 350 (31 in meno rispetto a ieri), di cui 17 in terapia intensiva (1 in meno). I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 1.098.285 (96,2% dei casi totali). L’età media dei 1.034 nuovi positivi odierni è di 46 anni circa (16% ha meno di 20 ...

Advertising

RobertoBurioni : 148 morti per COVID-19 anche oggi. Praticamente ogni giorno un aereo che cade. Vorrei che qualcuno mi dicesse che… - SkyTG24 : #Covid19, news di oggi. 19 milioni gli italiani senza vaccino o con ciclo incompleto. LIVE - Adnkronos : Stop alle #mascherine sugli aerei da oggi in Europa ma per i voli dall’Italia resta l’obbligo. #covid #notizie - italiaserait : Covid oggi Veneto, 1.389 contagi e 4 vittime: bollettino 22 maggio - fisco24_info : Covid oggi Veneto, 1.389 contagi e 4 vittime: bollettino 22 maggio: (Adnkronos) - I dati della Regione… -