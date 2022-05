Covid oggi Italia, 17.744 contagi e 34 morti: bollettino 22 maggio (Di domenica 22 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 17.744 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 22 maggio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 34 morti. Sono 160.995 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati in 24 ore che fanno rilevare un tasso di positività pari all’11%. Calano i pazienti ricoverati in terapia intensiva con coronavirus, che sono nove in meno di ieri e 292 in totale, e i ricoverati con sintomi, 170 in meno di ieri e 6.400 in totale. DATI E NUMERI Covid DELLE REGIONI LAZIO – Sono 1.716 i nuovi contagi da coronavirus oggi 22 maggio 2022 nel Lazio, secondo dati e numeri ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 22 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 17.744 i nuovida Coronavirus in, 222022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 34. Sono 160.995 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati in 24 ore che fanno rilevare un tasso di positività pari all’11%. Calano i pazienti ricoverati in terapia intensiva con coronavirus, che sono nove in meno di ieri e 292 in totale, e i ricoverati con sintomi, 170 in meno di ieri e 6.400 in totale. DATI E NUMERIDELLE REGIONI LAZIO – Sono 1.716 i nuovida coronavirus222022 nel Lazio, secondo dati e numeri ...

RobertoBurioni : 148 morti per COVID-19 anche oggi. Praticamente ogni giorno un aereo che cade. Vorrei che qualcuno mi dicesse che… - SkyTG24 : #Covid19, news di oggi. 19 milioni gli italiani senza vaccino o con ciclo incompleto. LIVE - Adnkronos : Stop alle #mascherine sugli aerei da oggi in Europa ma per i voli dall’Italia resta l’obbligo. #covid #notizie - auciellofr2005 : RT @SimoNoveOtto: ieri sera ho contato personalmente 1 milione duecento mila e sessantanove persone al concerto in piazza Duomo, molto feli… - PoliticaNewsNow : Covid, il bollettino di oggi: calano contagi e decessi -