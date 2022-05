Covid Nordcorea, Bassetti: “Gestione simile a quella di santoni e millantatori in Italia” (Di domenica 22 maggio 2022) (Adnkronos) – “Ci sono incredibili similitudini tra la Gestione del Covid in Nord Corea e quella di alcuni santoni e millantatori qui in Italia. Da noi in barba alle evidenze scientifiche qualche genio usa per tutti, alla sola positività del tampone, antibiotici, idrossiclorichina, ivermectina, estratti di liquirizia, vitamine e lattoferrina. Fanno a gara con la dittatura sanitaria nord coreana che consiglia antibiotici, tè’ allo zenzero e gargarismi con acqua salata. Davvero incredibile”. E’ quanto scrive in un posto su Facebook Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, per il quale “quelli che hanno raccomandato queste terapie dopo aver sconsigliato la vaccinazione meriterebbero un viaggio premio in Nord Corea. Con ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 22 maggio 2022) (Adnkronos) – “Ci sono incredibili similitudini tra ladelin Nord Corea edi alcuniqui in. Da noi in barba alle evidenze scientifiche qualche genio usa per tutti, alla sola positività del tampone, antibiotici, idrossiclorichina, ivermectina, estratti di liquirizia, vitamine e lattoferrina. Fanno a gara con la dittatura sanitaria nord coreana che consiglia antibiotici, tè’ allo zenzero e gargarismi con acqua salata. Davvero incredibile”. E’ quanto scrive in un posto su Facebook Matteo, direttore Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, per il quale “quelli che hanno raccomandato queste terapie dopo aver sconsigliato la vaccinazione meriterebbero un viaggio premio in Nord Corea. Con ...

