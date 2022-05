Covid | news Nuovo allarme in Corea del Nord | oltre 2 | 64 milioni di contagi totali LIVE

(Di domenica 22 maggio 2022) Segnalati 186mila nuovi casi di "febbre" che si sospetta siano riconducibili a infezioni da coronavirus. Il presidente americano Joe Biden: "Abbiamo offerto vaccini a Pyongyang, ma non abbiamo ricevuto risposta". Con la dose booster del vaccino anti-l'efficacia contro la malattia severa si attesta all'88%. Lo evidenzia il report esteso dell'Iss che fotografa la pandemia sotto la variante Omicron. Quasi 500mila reinfezioni in 9 mesi

L'economia del Giappone deve ancora tornare ai livelli pre - pandemia di, anche se il Paese non ha mai imposto le severe misure restrittive attuate in altre parti del mondo . Sebbene ci fossero ...... si erano sovrapposti fenomeni diversi che, insieme, avevano concorso a determinare un quadro economico difficile: la domanda aveva superato l'offerta per effetto di un rimbalzo post -; si era ... Covid, le news. Il bollettino: 23.976 casi e 91 morti. Tasso positività al 10,3%. LIVE L'indice dei prezzi al consumo in Giappone è salito del 2,5% ad aprile rispetto a un anno prima, ma escludendo l'impatto di cibo ed energia, i prezzi sono aumentati solo dello 0,8% rispetto all'anno p ...Il presidente Giuseppe Quartuccio ci racconta il fenomeno sportivo cittadino, partito con 3 giovani tesserati e arrivato a vincere due scudetti (e varie coppe) ...