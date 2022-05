Covid, 17.744 nuovi casi nelle ultime 24 ore. 34 decessi (Di domenica 22 maggio 2022) Sono 17.744 i nuovi contagi da Covid - 19 registrati nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute. 34 i decessi. Gli attuali positivi sono 850.596. Dimessi e ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 22 maggio 2022) Sono 17.744 icontagi da- 19 registrati24 ore, secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute. 34 i. Gli attuali positivi sono 850.596. Dimessi e ...

Advertising

blogsicilia : #notizie #sicilia Covid, 17.744 nuovi casi e 34 decessi nelle ultime 24 ore in Italia - - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Covid, 17.744 nuovi casi e 34 decessi nelle ultime 24 ore in Italia - - infoitinterno : Bollettino Covid Lombardia e Italia, oggi 22 maggio 17.744 contagi e 34 decessi - ZerounoTv : Covid, 17.744 nuovi casi e 34 decessi nelle ultime 24 ore in Italia - ItaliaNotizie24 : Covid, 17.744 nuovi casi e 34 decessi nelle ultime 24 ore in Italia -