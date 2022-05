Coro dei tifosi dello Spezia: ironia contro il Napoli dopo il gol di Politano (Di domenica 22 maggio 2022) Si sta giocando in questi minuti la partita tra Spezia e Napoli allo Stadio Picco, in Liguria. I tifosi spezzini, durante i primi minuti del match, hanno rivolto dei cori ironici, prima, e offensivi poi ai tifosi azzurri. tifosi Spezia vs Napoli Cori dei tifosi dello Spezia contro il Napoli: cosa è successo Di seguito i cori dei tifosi dello Spezia, dallo sfondo razzista e ironico nei confronti di Napoli e del club azzurro: Il primo Coro è stato: “Vincerete il Tricolor, vincerete il Tricolor!”, poi sfociato in “Odio Napoli! Vesuvio lavali col fuoco!“. Leggi su spazionapoli (Di domenica 22 maggio 2022) Si sta giocando in questi minuti la partita traallo Stadio Picco, in Liguria. Ispezzini, durante i primi minuti del match, hanno rivolto dei cori ironici, prima, e offensivi poi aiazzurri.vsCori deiil: cosa è successo Di seguito i cori dei, dallo sfondo razzista e ironico nei confronti die del club azzurro: Il primoè stato: “Vincerete il Tricolor, vincerete il Tricolor!”, poi sfociato in “Odio! Vesuvio lavali col fuoco!“.

