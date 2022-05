Coppa Italia femminile | trionfa la Juventus Women | Roma ko

(Di domenica 22 maggio 2022), lain finale batte lain rimonta e si aggiudica il trofeo Un uno-due firmato da Girelli e Gama permette alladi aggudicarsi la, completando così il Tripleteno e portando a casa il decimo trofeo in cinque anni di storia. Battuta in finale la, alla quale non è bastato l’iniziale vantaggio firmato da Andressa su calcio di rigore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

juventusfc : TERZO TROFEO STAGIONALE. UNA FINALE PAZZESCA. UNA RIMONTA DA CAMPIONESSE. LE #JUVENTUSWOMEN VINCONO LA COPPA ITALIA… - _Morik92_ : La tripletta italiana è completa! La @JuventusFCWomen si aggiudica anche la Coppa Italia al termine di un match sof… - RadioItalia : Vi ricordiamo la Finale di Coppa Italia che si terrà domani domenica 22 maggio a Ferrara tra Juventus e Roma!… - salvorocky1983 : RT @juventusfc: TERZO TROFEO STAGIONALE. UNA FINALE PAZZESCA. UNA RIMONTA DA CAMPIONESSE. LE #JUVENTUSWOMEN VINCONO LA COPPA ITALIA! #Juve… - giannam__ : RT @juventusfc: TERZO TROFEO STAGIONALE. UNA FINALE PAZZESCA. UNA RIMONTA DA CAMPIONESSE. LE #JUVENTUSWOMEN VINCONO LA COPPA ITALIA! #Juve… -

FERRARA - La Juve ribalta lo svantaggio con la Roma e vince la Coppa Italia femminile 2021/22 : terzo titolo stagionale per le bianconere dopo campionato e Supercoppa. Il primo squillo, in un "Mazza" gremito di oltre 4000 spettatori , arriva al 10' per la squadra di Spugna:... Girelli e Gama ribaltano la Roma. La Coppa Italia femminile va alla Juve: 2-1 il finale