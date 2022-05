Contratto scuola, 50 euro netti di aumento per i docenti e Ata. Giovedì nuovo round all’Aran. Bianchi e Draghi al lavoro per congiurare sciopero. (Di domenica 22 maggio 2022) La partita per il rinnovo contrattuale degli insegnanti (il nuovo CCLN 2019-2021 che riguarda oltre un milione di addetti) è appena iniziata. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 22 maggio 2022) La partita per il rinnovo contrattuale degli insegnanti (ilCCLN 2019-2021 che riguarda oltre un milione di addetti) è appena iniziata. L'articolo .

