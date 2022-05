Conta fino a cinque | Pensa alla Lega | Salvini-Gelmini | scatta la rissa per le parole di Berlusconi

(Di domenica 22 maggio 2022) Alta tensione nel centrodestra, ora alle prese con i malumori in Forza Italia. A scatenare la polemica, alcunedi Silviosulla guerra in Ucraina.che Mariastella, ministro azzurro per gli Affari regionali ha definito "ambigue". Da qui un botta e risposta con il leader della, Matteo. Quest'ultimo ha infatti sostenuto il Cavaliere, attaccando chi lo aveva criticato: "Prima di criticare Silvioqualcuno dovrebbere". Una frecciata non rimasta senza risposta. "Si occupi del suo partito", ha così tuonato la ministra tirata in ballo. E ancora: "Invitoa rispettare il dibattito interno ad un partito che - per il ...

Advertising

FrederickSeb : Primo, perchè lui è il pilota più forte della storia e non conta che quest'anno Ocon lo stia umiliando perchè tanto… - ANervegna : @AStramezzi La vita da noi è così.. è fatta di rapporti di forza. E ci sono anche gli ordini professionali e le ger… - piaceredivivere : RT @tripletemainb: “QUELLO STEMMA CHE HAI SUL CUORE RAPPRESENTA IL PRIMO AMORE…” L’unica cosa che conta è questo stemma, le patch che lo ci… - _andreacioffi_ : RT @tripletemainb: “QUELLO STEMMA CHE HAI SUL CUORE RAPPRESENTA IL PRIMO AMORE…” L’unica cosa che conta è questo stemma, le patch che lo ci… - tripletemainb : “QUELLO STEMMA CHE HAI SUL CUORE RAPPRESENTA IL PRIMO AMORE…” L’unica cosa che conta è questo stemma, le patch che… -

Una partita che nonnulla e che dovrebbe essere una festa e basta trasformata, invece, nell'ennesima occasione di violenza becera, gratuita, senza senso . Una partita che si gioca, si decide e ...... 16 milioni di metri cubi dragati per abbassare i fondali di 5 metri (scendendo potenzialmente... Quello chesembra essere solo muovere i soldi e farlo il più in fretta possibile. E per ...Finisce qui per lo Spezia e per il Napoli. Stagione di sorrisi e di soddisfazione per i liguri alla seconda salvezza consecutiva e stagione, invece, dolceamara per gli azzurri che, se possono dirsi ri ...