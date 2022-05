Conferenza stampa Dionisi: «Sconfitta che lascia un retrogusto amaro alla stagione» (Di domenica 22 maggio 2022) Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato in Conferenza stampa dopo la Sconfitta contro il Milan Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato in Conferenza stampa dopo la Sconfitta contro il Milan. Le sue dichiarazioni: PARTITA – «lascia un retrogusto amaro per una stagione positiva. Potevamo finire sicuramente meglio, ma sapevamo di affrontare una squadra forte. Loro più motivati. Dispiace per i ragazzi. Chiudiamo con un bilancio positivo e con una crescita importante di tanti giovani». FUTURO – «Abbiamo iniziato a parlare da tempo per programmare la prossima stagione. Se uscirà qualcuno verrà rimpiazzato bene. Cerchiamo di dare continuità a questa ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 22 maggio 2022) Alessio, allenatore del Sassuolo, ha parlato indopo lacontro il Milan Alessio, allenatore del Sassuolo, ha parlato indopo lacontro il Milan. Le sue dichiarazioni: PARTITA – «unper unapositiva. Potevamo finire sicuramente meglio, ma sapevamo di affrontare una squadra forte. Loro più motivati. Dispiace per i ragazzi. Chiudiamo con un bilancio positivo e con una crescita importante di tanti giovani». FUTURO – «Abbiamo iniziato a parlare da tempo per programmare la prossima. Se uscirà qualcuno verrà rimpiazzato bene. Cerchiamo di dare continuità a questa ...

