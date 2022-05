(Di domenica 22 maggio 2022) di Peppe Rinaldi La vicenda è nota, si tratta del caso dell’ex ufficiale giudiziario di Vallo della Lucania, Carmine Testiera, finito in manette qualche anno fa per ordine della procura cilentana. Sul capo del dirigente una gragnuola di accuse scaricata come un sacco di noci, dallaal falso all’abuso al peculato, che lo vedono oggi ancora sotto processo. Per aiutare il ricordo, parliamo dell’ufficiale «colto in flagranza di reato mentre all’interno del suo ufficio intascava una tangente di 50 euro appena consegnati da un avvocato» secondo le previsioni iniziali del pubblico ministero e secondo la rituale strombazzata copia incollata che ne fecero i mezzi di comunicazione. Testiera dovrà rispondere, in buona sostanza, del fatto che, dopo un previo accordo con gli avvocati interessati, avrebbe concesso sine titulo ad un numero imprecisato di debitori ...

Advertising

LCronache : Concussione, giudice indagato ma il fascicolo è sparito | Cronache Salerno -

Salernonotizie.it

... per reati contro la pubblica amministrazione (come peculato, corruzione o) e per ... a decidere su eventuali divieti di ricoprire alcune cariche tornerà a essere solo il, chiamato ...Gli otto imputati sono accusati a vario titolo dei reati di turbativa d'asta,e turbata ... il presidente del collegio,Zaira Secchi, ha deciso di chiudere l'istruttoria. Il ... Rassegna stampa: le prime pagine dei giornali in edicola domenica 22 maggio Sul quotidiano La Città in prima pagina troviamo: Sul giornale Le Cronache in prima pagina: Concussione, Giudice sotto inchiesta: il fascicolo è sparito. Il nome del Giudice di Pace Romanelli risulta ...Giuseppe Rizzi durante il processo ha sollecitato il dissequestro per l'immediato risarcimento delle persone costituite parte civile. Tra loro i familiari ...