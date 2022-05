Concorso straordinario bis Miur 2022, come presentare la richiesta e la scadenza. Ecco il bando e la tabella (Di domenica 22 maggio 2022) ...//pagoinrete.pubblica.istruzione.it/Pars2Client - user/ Documentazione * La nota del Ministero dell'Istruzione (Miur) 18956 del 6 maggio scorso * Il bando pubblicato sulla Gazzetta ufficiale * La ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 22 maggio 2022) ...//pagoinrete.pubblica.istruzione.it/Pars2Client - user/ Documentazione * La nota del Ministero dell'Istruzione () 18956 del 6 maggio scorso * Ilpubblicato sulla Gazzetta ufficiale * La ...

