Concorsi truccati, baroni e docenti omertosi. Tutti i professori nei cda sanno cosa succede. Ma approvano il 97% delle delibere d’ateneo (Di domenica 22 maggio 2022) In un orizzonte cupo di covid e guerra, segnato da divisioni su ogni cosa, c’è un luogo ideale dove Tutti sono d’accordo: è il mondo accademico, quello che figlia baroni e Concorsi truccati di continuo ma di cui nessuno s’accorge salvo la vittima esclusa. Chi assiste al reato, laddove si compie, tace. Più che un oggi è una matematica certezza grazie: grazie a uno studio di 3547 delibere di 15 atenei italiani di diversa dimensione, che ilfattoquotidiano.it anticipa in eslcusiva, si è scoperto che le decisioni assunte nei cda delle università italiane sono votate all’unanimità il 97% delle volte. Solo tre consiglieri ogni cento votano in dissenso, e chi osa farlo finisce isolato. Un dato clamoroso che si deve alla mobilitazione degli iscritti di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 22 maggio 2022) In un orizzonte cupo di covid e guerra, segnato da divisioni su ogni, c’è un luogo ideale dovesono d’accordo: è il mondo accademico, quello che figliadi continuo ma di cui nessuno s’accorge salvo la vittima esclusa. Chi assiste al reato, laddove si compie, tace. Più che un oggi è una matematica certezza grazie: grazie a uno studio di 3547di 15 atenei italiani di diversa dimensione, che ilfattoquotidiano.it anticipa in eslcusiva, si è scoperto che le decisioni assunte nei cdauniversità italiane sono votate all’unanimità il 97%volte. Solo tre consiglieri ogni cento votano in dissenso, e chi osa farlo finisce isolato. Un dato clamoroso che si deve alla mobilitazione degli iscritti di ...

Dome689 : RT @fattoquotidiano: Concorsi truccati, baroni e docenti omertosi. Tutti i professori nei cda sanno cosa succede. Ma approvano il 97% delle… - fattoquotidiano : Concorsi truccati, baroni e docenti omertosi. Tutti i professori nei cda sanno cosa succede. Ma approvano il 97% de… - BenedettaPetru6 : RT @VivianaP1511: @ChiodiDonatella Ma il virologo #Galli non era indagato per concorsi truccati? È d'uopo che l'informazione informi ?? - Ladygalga1 : RT @VivianaP1511: @ChiodiDonatella Ma il virologo #Galli non era indagato per concorsi truccati? È d'uopo che l'informazione informi ?? - mrcllznn : @genovitt @conteDartagnan Quelli sono i raccomandati dei nostri politici a una cattedra; quelli che hanno rubato il… -