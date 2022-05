Clausola Europa, Italiano e il retroscena sul contratto (Di domenica 22 maggio 2022) Vincenzo Italiano riporta la Fiorentina in Europa dopo sei anni e spunta il retroscena della Clausola sul contratto Per Vincenzo Italiano è stata un’altra stagione positiva, dopo la salvezza con lo Spezia è arrivata l’Europa con la Fiorentina. La vittoria per 2-0 contro la Juventus ha sancito l’ufficialità del verdetto, sarà Conference League e spunta anche un retroscena sul contratto. Il tecnico aveva chiesto di inserire una Clausola al momento della firma che prevedesse un bonus in caso di arrivo in Europa. Obiettivo centrato e tecnico che si è guadagnato quei 300 mila euro di bonus. Lo riporta Firenzeviola.it. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 22 maggio 2022) Vincenzoriporta la Fiorentina indopo sei anni e spunta ildellasulPer Vincenzoè stata un’altra stagione positiva, dopo la salvezza con lo Spezia è arrivata l’con la Fiorentina. La vittoria per 2-0 contro la Juventus ha sancito l’ufficialità del verdetto, sarà Conference League e spunta anche unsul. Il tecnico aveva chiesto di inserire unaal momento della firma che prevedesse un bonus in caso di arrivo in. Obiettivo centrato e tecnico che si è guadagnato quei 300 mila euro di bonus. Lo riporta Firenzeviola.it. L'articolo proviene da Calcio News 24.

