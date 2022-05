**Ciclismo Giro, Ciccone vince a Cogne la 15esima tappa** (Di domenica 22 maggio 2022) Cogne, 22 mag. (Adnkronos) - Giulio Ciccone (Trek Segafredo) ha vinto in solitaria dopo una fuga vincente la 15esima tappa del Giro d'Italia 2022 da Rivarolo a Cogne di 177 chilometri. E' il terzo successo italiano al Giro d'Italia e per Ciccone è il terzo successo in carriera nella corsa rosa. Il corridore itakiano ha chiuso dopo 4h37'41''. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 22 maggio 2022), 22 mag. (Adnkronos) - Giulio(Trek Segafredo) ha vinto in solitaria dopo una fugante latappa deld'Italia 2022 da Rivarolo adi 177 chilometri. E' il terzo successo italiano ald'Italia e perè il terzo successo in carriera nella corsa rosa. Il corridore itakiano ha chiuso dopo 4h37'41''.

