Chiellini | accordo col nuovo club Bisogna convincere la famiglia

(Di domenica 22 maggio 2022) : le ultime sul futuro del centrale bianconero Come riferito da Fabrizio Romano, Giorgioè pronto ad iniziare una nuova avventura in MLS, prima di appendere definitivamente gli scarpini al chiodo. Prossima destinazione? Los Angeles.totale su stipendio e altri dettagli tra il capitano della Juve e il Los Angeles FC, ma manca la cosa più importante: il via libera della. Una volta convinti anche moglie e figlie, il difensore potrà volare alla volta degli States. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Fra i tanti temi trattati anche quello di Giorgio: 'E appena sarà finita la partita ... Non è ammissibile che una sola Lega possa bloccare tutto: se non ci sarà un, convocherò un ...... ognuno a modo suo, importanti per la Juventus, ossia Paulo Dybala, Giorgioe Federico ... Avrebbe voluto restare bianconero ma l'sul rinnovo non è stato trovato. Curiosamnete ha ...Ieri sera, Chiellini ha salutato la Juventus a modo suo: ferita in testa, sangue che sgorga, le ultime gocce versate per Madama. Da oggi si comincia a pensare a ...Giorgio Chiellini ha lasciato ufficialmente la Juventus dopo l'ultima partita di campionato contro la Fiorentina, ma la sua carriera non è finita.