Chiara Nasti a chi ha giudicato il suo gender Reveal Party una cafonata: "Disprezzate solo perché voi non avete lo stesso"

L'influencer Chiara Nasti ha organizzato allo Stadio Olimpico una festa per svelare il sesso del figlio che aspetta dal calciatore Mattia Zaccagni. Qualcuno ha storto il naso e la blogger ha risposto per le rime.

