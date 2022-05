Chi era Franco Stagnitta, marito di Letizia Battaglia? I due hanno avuto figli? (Di domenica 22 maggio 2022) Morta lo scorso 13 aprile, Letizia Battaglia è stata una fotoreporter italiana estremamente famosa che ha scritto (o meglio dire, raccontato / ritratto) la storia del Bel Paese. Nata a Palermo, è morta all’età di 87 anni dopo aver combattuto contro un tumore. La donna – che ha iniziato la propria attività da fotografa a 34 anni, per il giornale palermitano L’Ora (a testimonianza che non è mai troppo tardi) – ha documentato gli anni di piombo nel capoluogo siciliano, scattando alcune foto che hanno rappresentato la storia d’Italia (come quella di Sergio Mattarella intento a sorreggere il corpo senza vita del fratello Piersanti, ucciso dalla mafia). Ma – come sottolineato dalla pagina Wikipedia che narra la sua biografia – non è stata solo la fotografa della mafia (e lo testimoniano i premi ricevuti). Della sua vita privata si sa che è ... Leggi su nonsolo.tv (Di domenica 22 maggio 2022) Morta lo scorso 13 aprile,è stata una fotoreporter italiana estremamente famosa che ha scritto (o meglio dire, raccontato / ritratto) la storia del Bel Paese. Nata a Palermo, è morta all’età di 87 anni dopo aver combattuto contro un tumore. La donna – che ha iniziato la propria attività da fotografa a 34 anni, per il giornale palermitano L’Ora (a testimonianza che non è mai troppo tardi) – ha documentato gli anni di piombo nel capoluogo siciliano, scattando alcune foto cherappresentato la storia d’Italia (come quella di Sergio Mattarella intento a sorreggere il corpo senza vita del fratello Piersanti, ucciso dalla mafia). Ma – come sottolineato dalla pagina Wikipedia che narra la sua biografia – non è stata solo la fotografa della mafia (e lo testimoniano i premi ricevuti). Della sua vita privata si sa che è ...

Advertising

UffiziGalleries : #22maggio #Buongiorno dal Giardino del Cavaliere, uno dei luoghi più panoramici del #GiardinodiBoboli. Ma chi era i… - rubio_chef : Quindi mi state dicendo che per lo stesso principio per cui il battaglione #Azov che nel 2014 era nazista e nel 202… - realvarriale : Pagelle alta classifica: @acmilan 10 e lode.Scudetto inatteso e meritato @inter 8. Le 2 coppe 'consolano' per il t… - cldsccbrz : RT @TheLastDuivel: Per chi non ha mai mollato. Per chi veniva sfottuto a scuola perchè Brignoli aveva fatto pareggiare il Benevento. Per ch… - MarekNapoli : RT @realvarriale: Pagelle alta classifica: @acmilan 10 e lode.Scudetto inatteso e meritato @inter 8. Le 2 coppe 'consolano' per il titolo… -