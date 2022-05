Chelsea-Watford, le formazioni ufficiali: novità Kenedy (Di domenica 22 maggio 2022) Ottenuta in anticipo la qualificazione alla prossima Champions League, il Chelsea vuole chiudere in bellezza davanti ai propri tifosi contro il già retrocesso Watford (di seguito le formazioni ufficiali). I londinesi hanno quasi la certezza di piazzarsi al terzo posto, avendo tre punti di vantaggio sul Tottenham e una differenza reti migliore rispetto agli Spurs (+42 contro +24). I Blues hanno segnato 57 gol in Premier League nell’ultima giornata, e sonp secondi nella storia della competizione dopo i 64 dell’Arsenal. Inoltre, detengono il record per la più grande vittoria del massimo campionato nel turno conclusivo, battendo il Wigan per 8-0 nel 2009/10. Contro gli avversari odierni, il Chelsea non ha mai perso in sette incontri casalinghi di Premier League. Dopo una sola stagione nel massimo ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 22 maggio 2022) Ottenuta in anticipo la qualificazione alla prossima Champions League, ilvuole chiudere in bellezza davanti ai propri tifosi contro il già retrocesso(di seguito le). I londinesi hanno quasi la certezza di piazzarsi al terzo posto, avendo tre punti di vantaggio sul Tottenham e una differenza reti migliore rispetto agli Spurs (+42 contro +24). I Blues hanno segnato 57 gol in Premier League nell’ultima giornata, e sonp secondi nella storia della competizione dopo i 64 dell’Arsenal. Inoltre, detengono il record per la più grande vittoria del massimo campionato nel turno conclusivo, battendo il Wigan per 8-0 nel 2009/10. Contro gli avversari odierni, ilnon ha mai perso in sette incontri casalinghi di Premier League. Dopo una sola stagione nel massimo ...

Advertising

ItaliaFpl : Ecco le formazioni ufficiali di Chelsea-Watford: non c’è Alonso nei Blues che tengono fuori anche Pulisic e Lukaku… - sowmyasofia : Chelsea vs Watford: pronostico, notizie sulle squadre, formazioni - zazoomblog : Chelsea vs Watford: pronostico notizie sulle squadre formazioni - #Chelsea #Watford: #pronostico - periodicodaily : Chelsea vs Watford: pronostico, notizie sulle squadre, formazioni #22maggio #premierleague - by_the_pool : RT @infobetting: Chelsea-Watford (22 maggio, ore 17:00): formazioni, quote, pronostici -