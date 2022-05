Chelsea vs Watford: pronostico, notizie sulle squadre, formazioni (Di domenica 22 maggio 2022) Il Chelsea si dirigerà verso l’ultima partita di Premier League contro il Watford domenica 22 maggio dopo aver realisticamente già assicurato la terza posizione in classifica. Nel frattempo, il Watford garantirà la 19a posizione con tutti e tre i punti allo Stamford Bridge, anche se ci vorrà comunque una vittoria del Norwich City contro il Tottenham Hotspur per rimuoverli dal penultimo. Il calcio di inizio di Chelsea vs Watford è previsto alle 17 Prepartita Chelsea vs Watford: a che punto sono le due squadre? Chelsea Non essendo riuscito a registrare più di due punti a partita in questa stagione di Premier League, non si può negare che il Chelsea ha sopportato una deludente campagna nella massima serie secondo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 22 maggio 2022) Ilsi dirigerà verso l’ultima partita di Premier League contro ildomenica 22 maggio dopo aver realisticamente già assicurato la terza posizione in classifica. Nel frattempo, ilgarantirà la 19a posizione con tutti e tre i punti allo Stamford Bridge, anche se ci vorrà comunque una vittoria del Norwich City contro il Tottenham Hotspur per rimuoverli dal penultimo. Il calcio di inizio divsè previsto alle 17 Prepartitavs: a che punto sono le dueNon essendo riuscito a registrare più di due punti a partita in questa stagione di Premier League, non si può negare che ilha sopportato una deludente campagna nella massima serie secondo ...

