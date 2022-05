Chelsea | la richiesta di Tuchel per la prossima stagione

Advertising

sportli26181512 : Chelsea, Pulisic ha chiesto la cessione: Piove sul bagnato in casa Chelsea. Come se non bastassero le vicende socie… - InterHubOff : ????#Perisic, tramite i suoi agenti, fa trapelare il desiderio di godere di un ingaggio da almeno 6mln. Tutti hanno d… - Coloriousparte6 : Perisic è un nuovo giocatore del Chelsea appena Marcos Alonso trova l'accordo con il Barcellona, è una diretta rich… -

Sport Mediaset

... Rafaela Pimenta, non escludono a prescindere l'addio, anzi, ladi abbassare la clausola rescissoria oggi di 125 milioni aiuterebbe i club interessati (e Liverpool su tutti). Infine ...... ancora, non può permettersi di esaudire qualsiasida parte del suo allenatore circa i ... Poi l'offerta del, l'addio in fretta e furia e la virata su Dzeko e, soprattutto, sul pupillo ... Chelsea, Abramovich smentisce le indiscrezioni: "Nessuna richiesta ri rimborso" - Sportmediaset Fari puntati su Armando Broja, calciatore albanese in forza al Southampton, in prestito dal Chelsea. Profilo che pare aver attirato anche le attenzioni di alcuni club italiani, tra ...Piove sul bagnato in casa Chelsea. Come se non bastassero le vicende societarie, la richiesta di cessione da parte di Cezar Azpilicueta e Marcos Alonso e l'addio a parametro zero di Antonio Rudiger, a ...