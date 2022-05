Che fine ha fatto Valeri Bojinov? La triste storia dell’attaccante (Di domenica 22 maggio 2022) Valeri Bojinov è stato uno dei grandi talenti del calcio italiano, ma il suo rendimento purtroppo è andato calando sempre di più negli anni. Quando si parla delle sfide tra Juventus e Fiorentina si pensa sempre al fatto che grandissimi campioni abbiano vestito entrambe le maglie delle due gloriose squadre, con il pensiero che vai immediatamente a giocatore del calibro di Roberto Baggio, Federico Bernardeschi è Federico Chiesa, ma in pochi ricordano che anche Valeri Bojinov è stato uno di quelli che ha fatto la sponda tra Firenze Torino, peccato che la sua storia sia stata decisamente meno gloriosa. Valeri Bojinov Juventus (Ansa Foto)Quando era un giovane ragazzo venuto dalla Bulgaria erano in tantissimi a considerare ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 22 maggio 2022)è stato uno dei grandi talenti del calcio italiano, ma il suo rendimento purtroppo è andato calando sempre di più negli anni. Quando si parla delle sfide tra Juventus e Fiorentina si pensa sempre alche grandissimi campioni abbiano vestito entrambe le maglie delle due gloriose squadre, con il pensiero che vai immediatamente a giocatore del calibro di Roberto Baggio, Federico Bernardeschi è Federico Chiesa, ma in pochi ricordano che ancheè stato uno di quelli che hala sponda tra Firenze Torino, peccato che la suasia stata decisamente meno gloriosa.Juventus (Ansa Foto)Quando era un giovane ragazzo venuto dalla Bulgaria erano in tantissimi a considerare ...

