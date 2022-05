Che fine ha fatto Nadia Cassini? Com’è diventata la donna che ha fatto innamorare gli italiani negli anni 80 (Di domenica 22 maggio 2022) Nadia Cassini è stata una sex symbol degli anni Ottanta: ha recitato in numerosi film del filone commedia sexy all’italiana, diventando una vera icona nel Paese. Ma, con passare degli anni, si è completamente allontana dagli schermi. Protagonista dei film della commedia sexy all’italiana, ha recitato in pellicole come “L’insegnante balla… con tutta la classe”, “L’infermiera nella corsia dei militari” e “La dottoressa ci sta col colonnello”. Nadia Cassini, che fine ha fatto la sex symbol degli anni Ottanta? (fonte web)Nadia Cassini – nome d’arte di Gianna Lou Muller – è nata nel 1949 a Woodstock da una coppia di ballerini e attori di vaudeville. Ha lasciato la casa dei genitori da ... Leggi su esclusiva (Di domenica 22 maggio 2022)è stata una sex symbol degliOttanta: ha recitato in numerosi film del filone commedia sexy all’italiana, diventando una vera icona nel Paese. Ma, con passare degli, si è completamente allontana dagli schermi. Protagonista dei film della commedia sexy all’italiana, ha recitato in pellicole come “L’insegnante balla… con tutta la classe”, “L’infermiera nella corsia dei militari” e “La dottoressa ci sta col colonnello”., chehala sex symbol degliOttanta? (fonte web)– nome d’arte di Gianna Lou Muller – è nata nel 1949 a Woodstock da una coppia di ballerini e attori di vaudeville. Ha lasciato la casa dei genitori da ...

