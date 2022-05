Che cos’ha spinto Zelensky a cedere all’Azovstal? E in cambio di che? I retroscena della resa dell’acciaieria (Di domenica 22 maggio 2022) Ora Kiev mette una condizione: «Senza il ritorno dei soldati nessun negoziato potrà cominciare». Uno scambio con Viktor Medvedchuk, magari, l’oligarca ucraino amico di Putin Leggi su corriere (Di domenica 22 maggio 2022) Ora Kiev mette una condizione: «Senza il ritorno dei soldati nessun negoziato potrà cominciare». Uno scon Viktor Medvedchuk, magari, l’oligarca ucraino amico di Putin

Advertising

mass_adit : RT @MilanNewsit: Serginho: 'Che lavoro di Maldini e Massara. Lockdown non ha aiutato: con San Siro pieno capisci cos'è il Milan' https://t.… - Robbiesixtytwo : @mgmaglie E avanti con un altro cretino...cos'è aveva fatto anche lui la dose booster che gli ha cotto il cervello??? - sexiamodai : cos’ha lei che io non ho? - OfficialErth : Cosa ti credi che lo zio papi non ha la soluzione per questa sera la soluzione è la legge del sangue che cos'è la l… - 68Stefania1101 : RT @ETuttoMagico: Ma @TV8it e #namethatune lo ha capito che quando ci sarà la puntata in cui saranno insieme Giulia e Pierpaolo scassamm t… -