Cause legali finanziate in crowdfunding: ecco come e dove (Di domenica 22 maggio 2022) Negli ultimi anni, le prospettive economiche sono divenute incerte e, con queste, sono cresciuti gli insoluti relativi a vendite a credito. Insomma, anche gli imprenditori più preparati sono alle prese con clienti che fanno resistenza, così da pagare il più tardi (e il meno) possibile. Vi sono poi problematiche per la tutela del marchio e, perché no, anche casi di concorrenza sleale, soprattutto dall’estero. Il risultato? L’aumento spropositato delle spese legali per tutelare tutto ciò che, secondo ogni logica, spetta a noi o alla nostra azienda. Arriva la piattaforma per finanziare le spese legali In questo contesto si inserisce però Crowdlegal, portale di Legal Action crowdfunding ideato e realizzato da Opstart con l’obiettivo di raccogliere finanziamenti per azioni legali, il tutto tramite l’equity o il lending ... Leggi su quifinanza (Di domenica 22 maggio 2022) Negli ultimi anni, le prospettive economiche sono divenute incerte e, con queste, sono cresciuti gli insoluti relativi a vendite a credito. Insomma, anche gli imprenditori più preparati sono alle prese con clienti che fanno resistenza, così da pagare il più tardi (e il meno) possibile. Vi sono poi problematiche per la tutela del marchio e, perché no, anche casi di concorrenza sleale, soprattutto dall’estero. Il risultato? L’aumento spropositato delle speseper tutelare tutto ciò che, secondo ogni logica, spetta a noi o alla nostra azienda. Arriva la piattaforma per finanziare le speseIn questo contesto si inserisce però Crowdlegal, portale di Legal Actionideato e realizzato da Opstart con l’obiettivo di raccogliere finanziamenti per azioni, il tutto tramite l’equity o il lending ...

