franser_real : Perde il controllo della moto: morti centauro e 19enne nel Lecchese - tonymeola : Dossi assassini sono un pericolo per tutti ?? Perde il controllo della moto: morti centauro e 19enne nel Lecchese… - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Cassago Brianza (Lecco), moto perde controllo e investe pedoni: due morti e un ferito #HARLEY - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Cassago Brianza (Lecco), moto perde controllo e investe pedoni: due morti e un ferito #HARLEY - MediasetTgcom24 : Cassago Brianza (Lecco), moto perde controllo e investe pedoni: due morti e un ferito #HARLEY… -

È di due persone morte e una ferita , il bilancio di un gravissimo incidente stradale avvenuto la scorsa notte a, centro dellain provincia di Lecco, in cu i una moto ha investito tre pedoni . Le vittime sono il motociclista, un uomo di 54 anni, e uno dei due pedoni, di 19 e 21 anni, che ha ...Dramma a . È di due persone morte e una ferita, il bilancio di un gravissimo stradale avvenuto la scorsa notte nel centro dellain provincia di , in cui una moto ha investito tre . Le vittime sono il motociclista, un uomo di 54 anni, e uno dei due pedoni, di 19 e 21 anni, che ha investito dopo aver perso il controllo ...Pesantissimo il bilancio di quanto accaduto nella tarda serata di ieri a Cassago Brianza, in provincia di Lecco. Un uomo ha perso il controllo della sua Harley travolgendo in pieno due ragazzi che si ...Un ragazzo di 19 anni di Barzano e un motociclista di 54 di Missaglia che lo ha investito sono morti nella notte scorsa a Cassago Brianza, in provincia di Lecco, in un grave incidente stradale in ...