Casette dell'amore per i detenuti: stanziati 28 milioni di euro. FdI: "Siamo oltre il tragicomico" (Di domenica 22 maggio 2022) Nelle carceri italiane arrivano le "Casette dell'amore": Franco Bechis su Verità e Affari ha coniato il termine ed è difficile chiamarle diversamente.Grazie allo sblocco di Marta Cartabia e Daniele Franco ora ci sono i 28,3 milioni di euro che serviranno alla nuova legge sulle "relazioni affettive dei detenuti" che potrà marciare spedita in commissione giustizia del Senato. Il che consentirà di costruire 20 Casette dell'amore in altrettanti penitenziari italiani entro la fine del 2022. Le strutture dovranno ospitare detenuti in regime di carcerazione duro e che quindi non possano godere di permessi premio, fino a un massimo di 24 ore consecutive al mese per fare sesso con la propria consorte, fidanzata, amante. Anche per quella sola notte, ammessa per ...

