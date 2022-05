Caro gasolio | nuovo stop ai pescherecci | ' Il governo ci ascolti' Ma San Benedetto si sfila | in mare regolarmente

(Di domenica 22 maggio 2022) ANCONA - 'Andare a pesca è diventato insostenibile'. Con queste parole il presidente di Marineria d'Italia e d'Europa, il civitanovese Francesco Caldaroni commenta la decisione di non andare in...

... il civitanovese Francesco Caldaroni commenta la decisione di non andare in mare fino a quando la situazione legata al prezzo delnon sarà risolta. I tuoni di inizio maggio si sono ......aeree che risente anche della crescita dei listini dei carburanti e delle conseguenze del- ... Draghi vara un nuovo decreto ma non fa miracoli Benzina e, prezzi record: come sarebbero ...ANCONA - «Andare a pesca è diventato insostenibile». Con queste parole il presidente di Marineria d’Italia e d’Europa, il civitanovese Francesco Caldaroni commenta ...Decisione presa in una infuocata riunione al mercato ittico di Termoli, con le marinerie di Abruzzo, Marche, Molise e Puglia. Il caro gasolio rende impossibile mantenere equipaggi e imbarcazioni.