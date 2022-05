Canottaggio under 19, agli Europei l’Italia vince otto medaglie (Di domenica 22 maggio 2022) Varese – Brilla l’Italremo under 19 agli Europei giovanili di Varese conquistando, sul bacino della Schiranna, otto medaglie (2 ori, 5 argenti, 1 bronzo) su 10 equipaggi piazzati in finale, risultando terzo nel medagliere per nazioni dietro la Romania, che vince tre ori, un argento e un bronzo, e la Grecia, fermatasi a tre ori e un argento. La squadra azzurra risulta però essere prima tra tutte le nazioni in gara per numero di medaglie complessive conquistate, davanti alla Francia che vince sette medaglie (tre argenti, quattro bronzi), e alle cinque medaglie della Romania. Le due medaglie d’oro azzurrine recano il timbro del quattro senza femminile di Elisa Grisoni, Giorgia Sciattella, ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 22 maggio 2022) Varese – Brilla l’Italremo19giovanili di Varese conquistando, sul bacino della Schiranna,mede (2 ori, 5 argenti, 1 bronzo) su 10 equipaggi piazzati in finale, risultando terzo nel medere per nazioni dietro la Romania, chetre ori, un argento e un bronzo, e la Grecia, fermatasi a tre ori e un argento. La squadra azzurra risulta però essere prima tra tutte le nazioni in gara per numero di mede complessive conquistate, davanti alla Francia chesette mede (tre argenti, quattro bronzi), e alle cinque mede della Romania. Le due mede d’oro azzurrine recano il timbro del quattro senza femminile di Elisa Grisoni, Giorgia Sciattella, ...

