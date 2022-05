Canoa velocità | l’Italia chiude con 4 medaglie in Coppa del Mondo

(Di domenica 22 maggio 2022) Racice – A Racice, in Repubblica Ceca, sicon quattro– un oro, due argenti e un bronzo – il bilancio della spedizione azzurra nella prima prova dideldi. Nell’ultima giornata di gare protagonisti gli specialisti dellacanadese con Carlo Tacchini (Fiamme Oro) cheda leader sulla lunga distanza dei 5000 metri vincendo l’oro. Anche il C2 di Daniele Santini e Nicolae Craciun (Fiamme Oro) ritorna sul podio, questa volta d’argento, sui 1000 metri. Al femminile è invece Susanna Cicali (Fiamme Azzurre) a conquistare la seconda posizione nel K1 sui 5000m. Gli azzurri campioni delin carica Nicolae Craciun e Daniele Santini, che ieri avevano conquistato il bronzo nella disciplina ...

Advertising

sportface2016 : #Canoa velocità, Cdm Repubblica Ceca: l'#Italia chiude con quattro medaglie - sportface2016 : #Canoa velocità, medaglia di bronzo per #Craciun e #Santini nel C2 500 metri - OA_Sport : I risultati della mattinata di Coppa del Mondo di Canoa velocità a Racice, Repubblica Ceca - Milanosportiva : Giornata speciale all'Idroscalo di Milano per Manfredi Rizza. Durante i Campionati Italiani di canoa velocità [… - OA_Sport : I risultati della mattinata di Coppa del Mondo di Canoa velocità -

L'Italia conclude la tappa della coppa del mondo diin Repubblica Ceca con un ricco bottino di medaglie. A Recice, Carlo Tacchini vince la prova dicanadese sui 5000 metri grazie ad uno splendido sprint negli ultimi 300 metri e ...Si sta per chiudere il weekend di Coppa del Mondo didi scena a Racice, in Repubblica Ceca. Terza mattinata che non ha regalato troppi sussulti alle imbarcazioni azzurre. SPECIALITÀ OLIMPICHE La finale B della C1 1000 vede il successo di ...