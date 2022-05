Cannes | porno-agguato | nudo integrale | ecco l' irruzione della ragazza sul red carpet | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 22 maggio 2022)a luci rosse sul reddi, dove si sta tenendo il Festival del Cinema 2022. Il tutto è avvenuto durante la sfilata sul tappeto rosso che ha preceduto Three Thousand Years of Longing, pellicola di George Miller. Il punto è che una donna completamente nuda è riuscita ad eludere la sorveglianza e a catapultarsi sul tappeto rosso. Come detto, addosso non aveva alcun vestito: il suo corpo era dipinto con i coloribandiera ucraina e macchiato da un rosso che simboleggiava il sangue delle vittime causate dall'invasione russa. Una protesta durata pochissimo, tutta a favore di Kiev e delle donne violentate durante il conflitto. Come detto, gli uominisicurezza la hanno rapidamente raggiunta, per poi coprirla ed allontanarla. Ma quei pochi secondi di...