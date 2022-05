Can Yaman vittima di stalker cambia casa. Fisico mozzafiato per nuovo progetto Disney+ (Di domenica 22 maggio 2022) La vita dell’’attore turco Can Yaman è diventata insostenibile nel quartiere in cui vive a Roma. Continuamento assalito dai suoi fan, l’attore turco che ha appena terminato di girare “Viola come il mare”, una fiction per Canale 5 si è sfogato su instagram. Tra paparazzi e ammiratrici ma anche haters, Yaman ha bisogno di cambiare vita. Dopo la storia con Diletta Leotta, l’attore ha preso la decisione di trasferirsi. Can Yaman Web Source“Cambierò sicuramente la casa a Roma. Non perché vado via, perché la gente ha superato ogni limite qua. Non ce la faccio più con stalkeraggio che subisco oppure l’aggressione che deve subire ogni femmina che si associa con me se non è quella che “accettate” voi .. Ripeto: vi voglio bene, ma voglio bene anche a me stesso… Rilassiamoci, vi auguro tanto ... Leggi su newstv (Di domenica 22 maggio 2022) La vita dell’’attore turco Canè diventata insostenibile nel quartiere in cui vive a Roma. Continuamento assalito dai suoi fan, l’attore turco che ha appena terminato di girare “Viola come il mare”, una fiction per Canale 5 si è sfogato su instagram. Tra paparazzi e ammiratrici ma anche haters,ha bisogno dire vita. Dopo la storia con Diletta Leotta, l’attore ha preso la decisione di trasferirsi. CanWeb Source“Cambierò sicuramente laa Roma. Non perché vado via, perché la gente ha superato ogni limite qua. Non ce la faccio più conaggio che subisco oppure l’aggressione che deve subire ogni femmina che si associa con me se non è quella che “accettate” voi .. Ripeto: vi voglio bene, ma voglio bene anche a me stesso… Rilassiamoci, vi auguro tanto ...

